Ученые НАН Беларуси разработали CAR-T-терапию для борьбы с агрессивными формами рака

Белорусская медицина активно развивается. Специалисты Института биоорганической химии НАН Беларуси разработали инновационную CAR-T-терапию для борьбы с агрессивными формами рака.

Факт Ее уже получили более 150 пациентов, и, по словам врачей и ученых, за этим методом будущее.

Потенциал белорусских ученых позволяет генерировать разработки мирового уровня. Внедрение CAR-T-клеточной терапии - серьезное достижение белорусской науки и прорыв в современной медицине.

Работа командная: уникальную генетическую конструкцию с нуля разрабатывали в стенах Института биоорганической химии. Целевая аудитория - пациенты с тяжелыми формами онкологии. В скором времени CAR-T-клеточная терапия будет помощником в борьбе с аутоиммунными патологиями и новыми видами рака.

Дмитрий Дормешкин, ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:

"Берутся клетки пациента из организма, модифицируются в лаборатории с помощью синтетического вируса, который мы разрабатываем, и вливаются обратно, приобретая возможность искать и уничтожать опухоль с огромной эффективностью. Когда мы начали эту разработку, в мире не было еще ни одного зарегистрированного препарата по данной технологии. Мы, собственно, чуть-чуть опоздали, чтобы быть совсем первыми, но на пространстве СНГ мы действительно были первыми, кто это сделал. И сейчас мы занимаемся созданием следующих поколений. Поскольку данная терапия эффективна для достаточно узкого круга гематологических заболеваний".

В этом году финансирование научной сферы увеличили на 23 %. А в рамках новой Программы социально-экономического развития на пятилетку удвоили расходы на научно-техническую деятельность.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Наша задача - обеспечить более эффективное использование выделенных средств. Как мы планируем это делать? Через новые программы научных исследований, новые проекты. К их отбору в 2025 году мы подходили, наверное, наиболее принципиально. Это была совместная работа с правительством, с ГКНТ, с Комитетом госконтроля. И я уверен, что эти проекты приведут к значимым, как фундаментальным, так и прикладным результатам. А второе - это, конечно, укреплять материально-техническую базу, потому что современное научное оборудование является залогом успеха. Ну и третье - эффективно организовать работу и не бояться трудностей".