Уголовка для вора и контроль для спекулянта: как Беларусь нашла лекарство от коррупции

Коррупцию и жадность вытравить до конца невозможно ни в одном государстве. В Беларуси, похоже, нашли лекарство от жадности коммерсанта и коррумпированности чиновника. Для последнего готовят беспрецедентную дубину.

Если раньше чиновник-коррупционер мог до последнего надеяться на адвокатов и дыры в Уголовном кодексе, то скоро, возможно, у него начнут изымать квартиры и машины просто по факту несоответствия доходов и расходов. Это мера, о которой говорят практически везде, но мало кто решается ее ввести.

В Беларуси есть лозунг: "Государство для народа". И если посмотреть, то механизмов, когда простой человек, увидев несправедливость, может сигнализировать об этом и когда государственная машина завертится, не так уж и мало.

Недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси призвало граждан жаловаться на завышенные цены. Для этого во всех регионах были включены горячие линии, где все перегибы внимательно записывались, а потом проверялись. То есть не просто "выслушали и забыли", а взяли и проверили, и где-то действительно цены откатились назад, а где-то еще и наказали.

Например, одна компания взвинтила цены на услуги вдвое, полетели жалобы, и все тут же откатилось назад. А сколько таких "откатилось" уже было?

В Брестской области один комбинат задрал стоимость помидоров на 210 %, сладкий перец - почти на 300 %. Яйца перед Пасхой на одной птицефабрике - плюс 13 %. Цитрусовые в одном торговом комплексе под Минском продавали с наценкой 366 %. То есть, если апельсин должен был стоить 8 белорусских рублей, бедолага-покупатель выкладывал 24 рубля, разница - 16 рублей. Это похоже на грабеж средь бела дня. Их конкуренты из другой организации не отставали. Огурцы оказались вдвое дороже, чем должны быть, лук - в полтора раза. Как только граждане начали сигнализировать, наказание за предпринимательскую наглость последовало незамедлительно. Вот вам и рынок: хочешь драть три шкуры - сначала подумай, а не позвонят ли на тебя твои же клиенты.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Мы всегда говорим о ценах, но должны понимать, что они являются социальным индикатором справедливости. Если цены не регулируются, они будут подвержены желанию отдельных участников рынка спекулировать на тех или иных товарах, которые станут завышать цены и зарабатывать на простых покупателях. Классикой политической экономии были три ключевых правила - контроль, учет и регулирование цен. Они, кстати, внедрены в Беларуси".

Дальше - больше. Кто-то скажет, что вновь наказывают одних предпринимателей, но вот в Генпрокуратуре Беларуси рассказали о подготовке поправки в закон "О борьбе с коррупцией". Теперь у чиновника и его родни отберут все - квартиры, машины, дачи, если чиновник не сможет доказать, что нажито все это честно, причем речь идет об упрощении процедуры через гражданский процесс.

Представьте: вы видите у какого-то человека машину, на которую ему работать две жизни, судя по его официальной зарплате, или несколько квартир, хотя по его доходам ему и на одну не насобирать. Это очевидные вещи - что нажито честным, а что нечестным путем. В таком случае чиновнику придется доказать, что все это является не откатом от тендера, не "подарком" от подрядчика и не "наследством" от тети из налоговой.

В Беларуси эту мечту планируют реализовать. Кстати, прокурор будет доказывать не воровство, а подтверждать честность имеющегося. Поправки находятся еще в разработке, но сигнал ясен: хватит жить как в параллельной реальности, где зарплата составляет 4 тыс., а активы насчитываются на миллионы. Когда зарплата как у токаря, а жизнь как у арабского шейха, возникают вопросы. Если человек находится при власти, то он автоматически оказывается под увеличительным стеклом.

В 2025 году уже привлекли к уголовной ответственности более 750 человек, при этом среди них было 7 высокопоставленных коррупционеров. А соцопрос НАН Беларуси показал, что более 60 % белорусов положительно оценивают эти меры. Горячие линии МАРТ, которые уже заставили откатить цены, завышенные на 300 %, не являются пиаром.