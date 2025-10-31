Уголовное дело возбуждено по факту травмирования рабочих ОАО "Беларуськалий"

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Они получили травмы различной степени тяжести.

Солигорским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 (нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.