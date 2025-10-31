Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Специалисты локализовали последствия происшествия на "Беларуськалии"

Изображение
Скриншот видео МЧС

Специалисты локализовали последствия происшествия в ОАО "Беларуськалий", сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас работники МЧС перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну с использованием трех насосов для агрессивных жидкостей.

Как рассказал первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин, чрезвычайная ситуация на предприятии локализована. Продолжают работать сотрудники МЧС, специалисты организации. Были взяты пробы - превышения не зарегистрированы. "На территории объекта угрозы жизни и здоровью людей нет", - сказал он.

Разделы:

Общество

Теги:

инцидентМЧСБеларуськалий