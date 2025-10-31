Специалисты локализовали последствия происшествия на "Беларуськалии"

Сейчас работники МЧС перекачивают кислоту в железнодорожную цистерну с использованием трех насосов для агрессивных жидкостей.

Как рассказал первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин, чрезвычайная ситуация на предприятии локализована. Продолжают работать сотрудники МЧС, специалисты организации. Были взяты пробы - превышения не зарегистрированы. "На территории объекта угрозы жизни и здоровью людей нет", - сказал он.