Укомплектованность 96 % - что в Беларуси делается для обеспечения кадрами медучреждений

Министерство здравоохранения Беларуси формирует потребность во врачебных кадрах еще с января. Кроме того, в эту вступительную кампанию действуют и другие важные нововведения для абитуриентов медвузов.

Особое внимание в кадровом резерве медицины - молодым специалистам. С каждым годом в клиники и больницы приходит все больше выпускников колледжей и медвузов страны.

Юлия - выпускница "бюджета" БГМУ. Сейчас она работает врачом-педиатром в Молодечно. Главное в профессии - найти подход к каждому, особенно когда речь идет о самых маленьких пациентах.

Врач-педиатр детской поликлиники Молодечненской ЦРБ Юлия Догель рассказала, что ее родители учили людей, а она решила лечить. По ее словам, многие хотят остаться в Минске, а ей нравится, что она вернулась домой. "Здесь я уже успела создать семью", - сказала молодая женщина.

После окончания медвуза каждый выпускник проходит интернатуру. А уже после этого этапа приступает к так называемой отработке. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник.

Надежда Кононович, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Молодечненской ЦРБ:

"В своей работе с молодым специалистом я стараюсь создавать условия для теплых, доверительных, добрых отношений. Для любого молодого специалиста очень важно именно начало трудового пути: коллектив, в котором ему предстоит работать, атмосфера в отделении, в которое он распределен, поддержка опытных коллег".

Модернизирована и вступительная кампания в медвузы. "Бюджет" увеличен на 760 мест.

Для страны - это несколько полностью укомплектованных клиник. Для абитуриентов - это уникальная возможность получить высшее образование бесплатно. Многие из талантливых ребят оставались в шаге от поступления мечты, имея баллы выше 390.

Ольга Колюпанова, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:

"Укомплектованность кадрами на сегодняшний день 96 %. Кампания распределения этого года показала, что укомплектования, например, педиатрической службы мы достигаем к концу этого года практически 100 % врачами-педиатрами участковыми и врачами-педиатрами. Такая же ситуация по анестезиологам и реаниматологам".

Увеличены контрольные цифры приема на бюджет и в БГМУ - на 255 мест. При этом платный набор сокращен, и это только заочная форма по фармацевтическому направлению. Увеличен набор на наиболее популярные среди абитуриентов специальности: стоматология - на 35 %, фармация - на 25 %, лечебное дело - на 15 %.

Алла Герасименко, главврач 9-й детской поликлиники г. Минска:

"Необходима оптимальная кадровая укомплектованность. Каждый руководитель на системной основе проводит активную работу по заполнению врачебных вакансий и закреплению кадров на местах. Большим подспорьем в этом является направление на первые рабочие места в организации здравоохранения молодых специалистов".

Важно, что молодым специалистам дан зеленый свет и в социальных гарантиях. Речь о жилье, доплатах, 100-процентном месте работы.

Наталья Ситько, заведующая поликлиникой № 1 Молодечненской ЦРБ:

"Большая часть наших молодых специалистов - это, конечно же, целевики. Часть из них проживает в городе Молодечно, части мы предоставляем жилье. Это либо общежитие, либо арендное жилье. У нас есть молодые специалисты, которые к нам пришли семьей. Им была выделена арендная квартира".