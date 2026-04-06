Укомплектованность 96 % - что в Беларуси делается для обеспечения кадрами медучреждений
Министерство здравоохранения Беларуси формирует потребность во врачебных кадрах еще с января. Кроме того, в эту вступительную кампанию действуют и другие важные нововведения для абитуриентов медвузов.
Особое внимание в кадровом резерве медицины - молодым специалистам. С каждым годом в клиники и больницы приходит все больше выпускников колледжей и медвузов страны.
Юлия - выпускница "бюджета" БГМУ. Сейчас она работает врачом-педиатром в Молодечно. Главное в профессии - найти подход к каждому, особенно когда речь идет о самых маленьких пациентах.
Врач-педиатр детской поликлиники Молодечненской ЦРБ Юлия Догель рассказала, что ее родители учили людей, а она решила лечить. По ее словам, многие хотят остаться в Минске, а ей нравится, что она вернулась домой. "Здесь я уже успела создать семью", - сказала молодая женщина.
После окончания медвуза каждый выпускник проходит интернатуру. А уже после этого этапа приступает к так называемой отработке. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник.
Надежда Кононович, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Молодечненской ЦРБ:
"В своей работе с молодым специалистом я стараюсь создавать условия для теплых, доверительных, добрых отношений. Для любого молодого специалиста очень важно именно начало трудового пути: коллектив, в котором ему предстоит работать, атмосфера в отделении, в которое он распределен, поддержка опытных коллег".
Модернизирована и вступительная кампания в медвузы. "Бюджет" увеличен на 760 мест.
Для страны - это несколько полностью укомплектованных клиник. Для абитуриентов - это уникальная возможность получить высшее образование бесплатно. Многие из талантливых ребят оставались в шаге от поступления мечты, имея баллы выше 390.
Ольга Колюпанова, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:
"Укомплектованность кадрами на сегодняшний день 96 %. Кампания распределения этого года показала, что укомплектования, например, педиатрической службы мы достигаем к концу этого года практически 100 % врачами-педиатрами участковыми и врачами-педиатрами. Такая же ситуация по анестезиологам и реаниматологам".
Увеличены контрольные цифры приема на бюджет и в БГМУ - на 255 мест. При этом платный набор сокращен, и это только заочная форма по фармацевтическому направлению. Увеличен набор на наиболее популярные среди абитуриентов специальности: стоматология - на 35 %, фармация - на 25 %, лечебное дело - на 15 %.
Алла Герасименко, главврач 9-й детской поликлиники г. Минска:
"Необходима оптимальная кадровая укомплектованность. Каждый руководитель на системной основе проводит активную работу по заполнению врачебных вакансий и закреплению кадров на местах. Большим подспорьем в этом является направление на первые рабочие места в организации здравоохранения молодых специалистов".
Важно, что молодым специалистам дан зеленый свет и в социальных гарантиях. Речь о жилье, доплатах, 100-процентном месте работы.
Наталья Ситько, заведующая поликлиникой № 1 Молодечненской ЦРБ:
"Большая часть наших молодых специалистов - это, конечно же, целевики. Часть из них проживает в городе Молодечно, части мы предоставляем жилье. Это либо общежитие, либо арендное жилье. У нас есть молодые специалисты, которые к нам пришли семьей. Им была выделена арендная квартира".
Любое место - как бюджетное, так и платное - подтверждено конкретной необходимостью страны. Главная задача распределения - не допустить кадрового дисбаланса.