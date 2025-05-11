Умару Сисоку Эмбало: Африка сегодня - это континент будущего

Президент Беларуси Александр Лукашенко часто говорит, что Африка - это ключ от будущего человечества, так как в Африке есть человеческий ресурс, экономика, экология и технологический прорыв.

"Я полностью согласен с мнением Президента Беларуси. Африка сегодня - это континент будущего. Надо сказать, что большой континент, который сегодня развивается динамично. Мы находимся под угрозой развития искусственного интеллекта. Изменяется весь экономический подход. Кто знает, возможно, через пять лет искусственный интеллект полностью превзойдет человека", - выразил мнение Умару Сисоку Эмбало.