9 мая 2025 года исполнилось 80 лет со Дня Великой Победы. Это праздник для Беларуси, для России и всего постсоветского пространства.

В Западной Европе к нему относятся по-разному. Кто-то даже говорит, что мы не должны его отмечать. А что думает об этих западных изречениях президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

"Мы стараемся не вмешиваться в дела других государств", - подчеркнул сразу же лидер Гвинеи-Бисау.