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Умару Сисоку Эмбало: Каждая страна имеет право праздновать то, что она считает нужным
Автор:Алексей Волков
9 мая 2025 года исполнилось 80 лет со Дня Великой Победы. Это праздник для Беларуси, для России и всего постсоветского пространства.
В Западной Европе к нему относятся по-разному. Кто-то даже говорит, что мы не должны его отмечать. А что думает об этих западных изречениях президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
"Мы стараемся не вмешиваться в дела других государств", - подчеркнул сразу же лидер Гвинеи-Бисау.
По его словам, в его государстве есть свои герои, которых они чтят, чтят и память о них во время национальных праздников. "Мы не должны слушать чужие мнения. Каждая страна имеет свой суверенитет, историю и право праздновать то, что она считает нужным", - заявил он.