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Умару Сисоку Эмбало заявил, что у Беларуси и Гвинеи-Бисау хорошие отношения еще со времен СССР
Чем может быть интересна Беларусь для Гвинеи-Бисау и что может Гвинея-Бисау взамен предложить Беларуси в плане какого-то сотрудничества, например, экономического, финансового. На такой вопрос в интервью ответил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Умару Сисоку Эмбало:
"Я отмечу, что мы живем сейчас в глобальном мире. Между Беларусью и Гвинеей-Бисау уже налажены хорошие отношения, которые сложились еще в эпоху СССР. Наши люди там проходили обучение. И сейчас, имея такое совместное прошлое, мы говорим о том, как возобновить эти отношения, улучшить почву для сотрудничества".
По словам лидера Гвинеи-Бисау, об организации его визита в Беларусь он договаривался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко еще несколько лет назад.
У Беларуси и Гвинеи-Бисау есть история хороших взаимоотношений. К слову, лидеры двух стран много раз встречались в России, как правило, в рамках торжественных мероприятий на День Победы. В этот раз представитель африканской страны тоже принял участие в Дне Победы и решил воспользоваться возможностью заехать в Беларусь.