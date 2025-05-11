Умару Сисоку Эмбало заявил, что у Беларуси и Гвинеи-Бисау хорошие отношения еще со времен СССР

Чем может быть интересна Беларусь для Гвинеи-Бисау и что может Гвинея-Бисау взамен предложить Беларуси в плане какого-то сотрудничества, например, экономического, финансового. На такой вопрос в интервью ответил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Умару Сисоку Эмбало:

"Я отмечу, что мы живем сейчас в глобальном мире. Между Беларусью и Гвинеей-Бисау уже налажены хорошие отношения, которые сложились еще в эпоху СССР. Наши люди там проходили обучение. И сейчас, имея такое совместное прошлое, мы говорим о том, как возобновить эти отношения, улучшить почву для сотрудничества".

По словам лидера Гвинеи-Бисау, об организации его визита в Беларусь он договаривался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко еще несколько лет назад.