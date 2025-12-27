3.71 BYN
"Умение понимать людей" - командир о том, как ведется работа в подразделении сецназа "Ахмат"
О задачах подразделения связи в спецназе "Ахмат" в программе "Война и мир" рассказал командир с позывным Тимсо.
"Задача - обеспечение радиосвязи на нескольких эшелонах связи для всего спецназа "Ахмат", а также связи для общения со смежниками. Радиосвязь и дополнительно радиоэлектронная разведка, - перечислил он. - Как и в любом отряде, есть внутренние организационные моменты. Медицина и служба тыла у нас свои. Стараемся быть автономными для того, чтобы полноценно выполнять все задачи самостоятельно".
Его подразделение выполняло обеспечение связи в трубе, и это была очень сложная задача. "Даже, наверное, слово "сложное" не подойдет для того, чтобы полностью описать, с какими трудностями в итоге столкнулись. Сложности состояли в обеспечении связи внутри трубы, на разных этапах выхода из трубы и проведении штурмовых действий для обеспечения связи уже штурмовых порядков. В трубе сложность была в том, что она невысокая, внутри радиосвязь не протянешь, потому что она изогнутая. Подразделение ветеранов протягивало полевую связь по "тапикам". Мы им помогали как ресурсом, так и ребята наши тоже ходили. Ребята, которые в полном обмундировании проходили через трубу, соответственно где-то уставали, начинали браться за перегородки и поэтому происходили частые обрывы линий полевой связи. Приходилось ходить и латать".
На разных этапах трубы были контрольные точки, на которых в отстойниках отдыхал личный состав и были контрольные пункты с "тапиками", откуда производились доклады, рассказал командир. "На выходе из трубы был развернут выходной узел связи, где стояли средства полевой связи и радиосредства. На старте трубы, немножко на оттяжке, были у нас монтированы ретрансляторы".
Командир Тимсо:
"Только попав внутрь этой трубы, начинаешь понимать, насколько задача действительно сложная. Буквально через километр от входа света уже абсолютно никакого нет, только тот источник света, который у тебя с собой, ты можешь рассчитывать только на него. Звук в трубе расходится очень сильно. Если один человек где-то что-то сказал в километре от тебя, это эхом по всей трубе разносится. А с учетом того, сколько было личного состава туда заведено поэтапно, можете представить, какой там был симфонический оркестр".
Успех работы с личным составом - это умение понимать людей, уверен командир. "Нужно понимать, что движет людьми, что для них дорого, что для них важно, к чему они относятся более посредственно; понимать характер человека и, самое главное, заботиться о своем личном составе. Потому что эти люди, придя в отряд, неважно, ко мне или к какому-то другому командиру, вверили свою жизнь нам. Соответственно, мы должны очень бережно к ним относиться. Приказы, которые мы отдаем, задачи, которые мы ставим, должны быть максимально продуманными, чтобы сберечь жизнь бойца. Самое святое - это жизнь человека", - констатировал Тимсо.