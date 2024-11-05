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Уникальное интеграционное объединение. В чем секрет успеха Союзного государства - мнения экспертов
Вклад Союзного государства в сохранение исторической памяти хорошо виден на примере Брестской крепости-героя. Союзная программа позволила провести реконструкцию многих объектов комплекса, сделать музеи современными и интерактивными, создать уникальные постоянные экспозиции.
Александр Коркотадзе, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Утвержден новый проект Союзного государства по реставрации, реконструкции и музификации объектов Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Выделено будет почти 500 млн российских рублей, 11 мероприятий. Мы уже осуществляем несколько мероприятий в 2024 году. Нас посетило уже на данный момент более 570 тыс. туристов. Мы провели более 12 тыс. экскурсий. Это очень важно".
"Люди приезжают в Брестскую крепость. Они видят и узнают героическую и трагическую историю. "Вклад советского народа в победу над фашизмом служит надежным фундаментом для того, чтобы нам смотреть уверенно в будущее, проводить нашу политику мира и свободы, традиционных ценностей. Роль Союзного государства в этой политике отстаивания правды про Великую Отечественную войну, про решающую роль победы над фашизмом трудно переоценить", - подчеркнул Александр Коркотадзе.
Союзное государство стало ярким примером того, как должны выстраивать отношения страны - именно на основе принципов уважения и учета интересов друг друга.
Таким мнением поделилась политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО Елена Пономарева.
Елена Пономарева:" Чем отличается Союзное государство от других объединений? Я бы сказала, это открытость, честность, отсутствие политизированности. Это общие ценности, подходы, оценки происходящего".
Это стремление сохранить себя, свою историю, культуру. И у союза, вот в чем главное отличие, наверное, нет наднациональной бюрократии, которая отличает, например, ЕС. Ведь именно постоянные окрики с Брюсселя уже надоели всем членам Европейского союза. И тотальное доминирование еврочиновников полностью нивелирует принципы национального суверенитета. У нас этого нет.
Именно государственные органы России и Беларуси, как правило, взаимодействуют напрямую. И это существенно облегчает работу.
"И, наконец, последнее по перечислению, но, наверное, одно из самых важных - это особая химия отношений лидеров. Потому что, как я уже сказала, политическая прозорливость Лукашенко позволила создать союз в трудный переломный момент, а политическая прозорливость наших лидеров позволила сохранить и развить этот союз. Поэтому вот это особое отношение глав государств - это очень важная характеристика объединения", - подвела итог политолог.
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