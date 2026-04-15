Жители Балтии беднеют быстрее, чем тонет "Титаник". В Латвии люди уже сегодня тратят на еду больше половины зарплаты - 58 %. Остальные 42 % уходят на коммуналку. При этом цены на продукты в магазинах уже выше среднеевропейских. А цены на электричество после выхода из БРЭЛЛ - отдельная тема. Нынешней зимой, что в Литве, что в Эстонии и Латвии, были просто космические варианты роста цифр.

Ай да "европейский выбор"! Ай да "стандарты"! Этак скоро в Прибалтике будет зафиксирован режим "энергосбережения" для желудка. Пробежимся по новостям соседнего Беларуси региона.

Литва: полигон вместо жизни

В Литве 14 апреля сотни людей вышли к Сейму с криком "Руки прочь от наших лесов!". В Капчямистисе власти решили отгрызть кусок природы под полигон НАТО. Он, кстати, расположится в 10 км от границы Беларуси. Вырубить, выселить людей, превратить в полосу отчуждения. Власти плюют на общественные слушания. Зато против экономик не попрешь. Сейм на два месяца уронил акциз на дизель - стоимость должна упасть хотя бы на 6 евроцентов за литр, чтобы цены, как зимой на электричество, не улетели в космос из-за кризиса на Ближнем Востоке. Все это на фоне того, что рождаемость рухнула до исторического минимума - один ребенок на женщину в 2025-м. Родилось всего около 17 тыс. малышей, а умерло вдвое больше. Премьер Инга Ругинене сама признала: "Мы слишком долго откладывали решение демографических проблем". Госпожа премьер, вы не откладывали - вы закладывали мину. ООН прогнозирует: к 2100-му Литва потеряет еще 25 % населения и скатится до 2,15 млн. Вот так - страна готовится к войне, а сама вымирает. Лес рубят под полигоны, детей не рожают.

Инфляция в Литве разгоняется до 5 % в 2026-м. Расходы на оборону жрут приличную долю ВВП. Деньги, которые могли пойти на пенсии и лекарства, уходят на танки и дроны.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Люди из Литвы уезжают. Просто у нас создан такой клапан безопасности для любого социального недовольства. Ты здесь обанкротился либо не можешь построить бизнес - поезжай на Запад и там занимайся. И при каждом таком кризисе эта волна оттока все повышается и повышается. А потом это отражается на жизни в Литве, на демографических показателях, на сборе налога, на бюджете и так далее. Демография, что в Литве, что в Латвии, каждый год бьет антирекорды. Сейчас еще больший кризис, соответственно, больше людей уехало, меньше детей родилось. Абсолютный антирекорд за все времена, начиная с царской России".

13 апреля таксисты Риги вышли на акцию против интернет-агрегатора. Лозунг - просто песня: "Хватит нас доить". Это в точку! Только доят вас не только коммерсанты. Доит Брюссель. Доит свой же политический истеблишмент. Доит русофобия, превратившаяся в налог на идиота. Таксисты возмущаются низкими тарифами. А вы посмотрите шире: Латвия - 4-е место в ЕС по уровню бедности, почти четверть населения на грани нищеты. Таксисты просто сказали вслух то, о чем шепчут пенсионеры и фермеры: мы кормим систему, которая нас высасывает досуха. Латвия и Эстония плетутся в хвосте Евросоюза. 27 % населения Латвии в социальном отчуждении. Это дипломированное одиночество и нищета. В Эстонии скандал: оппозиция рвет и мечет из-за непрозрачной продажи стратегического запаса горючего сланца частной фирме на 30 лет. Лидер центристов Михаил Кылварт говорит прямым текстом: это удар по энергобезопасности страны, сделка втихаря, без обсуждения. А параллельно идет дискуссия о границе с Россией. Глава МВД назвал полное закрытие "крайней мерой" и сравнил с "пальбой холостыми". Сейчас граница не закрыта наглухо, но ночное движение на пунктах "Койдула" и "Лухамаа" уже ограничено. МВФ, кстати, понизил прогноз роста ВВП Эстонии на 2026-й до 1,4 %. Вместо того чтобы налаживать связи и торговать, Прибалтика опускает свой железный занавес. Продает последнее, что горит, и готовится к блокаде, которую сама и создает.

Все сходится в одну точку: прибалтийские экономики в кризисе именно потому, что сами перерезали себе вены, отказавшись от нормальных отношений с соседями. Жесткий разрыв ударил по самому больному - по карману, принес высокую инфляцию, упадок промышленности и растущее неравенство.

И жители Балтии все чаще голосуют ногами: едут в Беларусь за нормальными ценами. И все чаще - за нормальной жизнью. Безвиз работает лучше любой пропаганды. Люди едут не за "кремлевской пропагандой", а за дешевой едой и топливом. Власти могут закрывать границу от греха подальше, но закрыть дыру в бюджете и желудках не получится.