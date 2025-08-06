Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа

Состоявшийся в Кремле разговор президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом был полезным и конструктивным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом информирует ТАСС.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. На встрече российская сторона передала США некоторые сигналы по украинскому вопросу, а также получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа.

Вместе с тем по итогам встречи представитель Кремля указал, что Владимир Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу. "Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев", - сообщил помощник президента. Как уточняется, Кремль сможет дать более подробный комментарий о прошедшей встрече после того, как Стивен Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру.