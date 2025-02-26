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Ушел из жизни выдающийся кинорежиссер и документалист Юрий Владимирович Азаренок
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Ушел из жизни выдающийся кинорежиссер и документалист Юрий Владимирович Азаренок.
На протяжении всего своего творческого пути в своих работах Юрий Владимирович всегда отстаивал государственные интересы, которые раздражали оппонентов независимой суверенной Беларуси.
Заслуженный работник культуры, лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства, обладатель премии "За духовное возрождение", в копилке автора много и престижных международных наград. На протяжении трех лет с июня 2005-го по июнь 2008-го занимал должность заместителя председателя НГТРК.
Коллектив Белтелерадиокомпании выражает соболезнования близким и родным Юрия Владимировича.