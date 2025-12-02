Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси запланировано во второй день ВНС

Определены 7 ключевых приоритетов, которые охватывают важнейшие направления развития белорусского общества. Значимость решений в долгосрочной перспективе, а также повестку предстоящего Всебелорусского народного собрания обсудили 2 декабря во время круглого стола.

Утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку запланировано во второй день ВНС (19 декабря).

Особое внимание наработке технологий, развитию реального сектора экономики и определению общего направления по обеспечению безопасности страны.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Важным приоритетом для нас является развитие человеческого капитала. Это наш с вами труд и интеллект. Развитию человеческого потенциала государство уделяет большое внимание. Это и система образования, где говорится о патриотическом воспитании и повышении профессиональной ориентированности и программах образования. Это и социальная сфера, где обращается внимание и на наших граждан старшего возраста - пенсионеров, которые не должны чувствовать себя отделенными от всего общества, должны чувствовать наше единство. Точно так же и с нашими гражданами с особенностями развития".

Проект Программы социально-экономического развития вынесен на обсуждение, каждый делегат может внести предложения. После программу направят в секретариат ВНС. Предложения по доработке будут учтены до 5 декабря, а 8 декабря программу представят председателю.

