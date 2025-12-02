Утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси запланировано во второй день ВНС

"Важным приоритетом для нас является развитие человеческого капитала. Это наш с вами труд и интеллект. Развитию человеческого потенциала государство уделяет большое внимание. Это и система образования, где говорится о патриотическом воспитании и повышении профессиональной ориентированности и программах образования. Это и социальная сфера, где обращается внимание и на наших граждан старшего возраста - пенсионеров, которые не должны чувствовать себя отделенными от всего общества, должны чувствовать наше единство. Точно так же и с нашими гражданами с особенностями развития".