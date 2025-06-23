Увидеть места боевой славы и пообщаться с новыми друзьями. "Поезд Памяти" прибыл в Гродно на первую платформу точно по расписанию. "Поезд Памяти" путешествует по стране. 23 июня патриотический белорусско-российский проект торжественно встречали на железнодорожном вокзале Гродно. Остановка вторая в нашей стране.

Вторая точка на маршруте - город Беларуси, где история не ушла в архивы. Она в мостовых Старого замка, в брусчатке на Советской и органной музыке. Город на Немане в маршруте эксклюзивного экспресса присутствует ежегодно.

Пропустить его было невозможно - двухэтажный состав с логотипами проекта, на бортах флаги всех стран-участниц. Встречали его шумно - с оркестром. Поприветствовать ребят собрались десятки человек - участники проекта прошлых лет, бойцы студотрядов, молодежные активисты.

В Гродно у ребят всего несколько часов на экскурсии по старинным улицам. Обязательно экскурсионный маршрут проходит через парк Жилибера, где горит Вечный огонь у подножия братской могилы павших советских воинов и партизан.