Узнали, когда в Минске будут освящать могилы и совершать заупокойные молитвы на Радуницу

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f6ad4bb-39d7-4f80-b136-ea56c1901df5/conversions/19229e9a-f5dd-4784-b6b9-e78fba0b7b5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f6ad4bb-39d7-4f80-b136-ea56c1901df5/conversions/19229e9a-f5dd-4784-b6b9-e78fba0b7b5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f6ad4bb-39d7-4f80-b136-ea56c1901df5/conversions/19229e9a-f5dd-4784-b6b9-e78fba0b7b5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f6ad4bb-39d7-4f80-b136-ea56c1901df5/conversions/19229e9a-f5dd-4784-b6b9-e78fba0b7b5a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В день Радуницы, 29 апреля, священники Минской епархии будут совершать освящение могил и заупокойные молитвы. Об этом сообщил руководитель Церковной погребальной службы Минской епархии Евгений Кулак, пишет БЕЛТА.

По церковному уставу, с Великого четверга, предшествующего Пасхе, до Радуницы не совершаются никакие заупокойные службы. А вечером в понедельник второй недели после Пасхи в храмах вновь звучат заупокойные молитвы. Во вторник после литургии впервые после празднования Светлого Христова Воскресения совершаются панихиды.

Этот порядок свято соблюдается в Белорусской православной церкви. Во всех храмах в понедельник вечером и вторник утром впервые после Пасхи будут совершаться заупокойные службы. А после них священники поедут на кладбища для того, чтобы и там помолиться об умерших, окропить их могилы святой водой и обрадовать их пасхальным приветствием "Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!".

Евгений Кулак напомнил, что название "Радуница" происходит от слова "радость". "Радостью о Христе Воскресшем, победителе смерти, мы приходим поделиться с нашими усопшими родственниками. В этом действии заключается и выражение нашей веры в будущее воскресение мертвых, и почитание места погребения наших близких, и общение с их бессмертными душами", - пояснил он.

В Минской епархии БПЦ составлен график освящения могил. На кладбищах будут расклеены объявления с указанием номеров телефонов священнослужителей, к которым можно обращаться за дополнительной информацией по вопросам освящения могил.

Так, за Северным кладбищем в эти дни закреплены иерей Михаил Маруго (+375 (29) 134-89-65) и протоиерей Олег Голубев (+375 (29) 102-30-20); Чижовским кладбищем - иерей Виктор Стреха (+375 (33) 902-61-58) и иерей Дмитрий Бовкунович (+375 (44) 585-98-34); Западным кладбищем - иерей Виктор Боярщонок (+375 (44) 782-58-77) и иерей Вадим Шпаков (+375 (44) 773-12-73); Лесным кладбищем - протоиерей Евгений Громыко (+375 (29) 329-93-63), протоиерей Петр Демьянчук (+375 (44) 774-84-41), иерей Ярослав Грибко (+375 (29) 381-40-49), иерей Георгий Глинский (+375 (29) 131-70-24), протоиерей Владимир Долгополов (+375 (25) 740-48-19), иерей Александр Демидчик (+375 (33) 302-50-44); Московским кладбищем - иерей Андрей Кашпор (+375 (29) 396-73-05).

Евгений Кулак заметил, что для освящения могил, особенно в отдаленных местах, прихожане обычно обращаются к знакомому священнику или своему духовнику. Вместе с тем каждый человек при необходимости может обратиться в Церковную погребальную службу по номеру +375 (29) 844-44-32. Будет оказана помощь: либо человека свяжут с местным священником, либо направят туда священнослужителя из епархии.

Евгений Кулак также пояснил, что могилы освящают в день Радуницы - на то и существуют поминальные дни. Однако сделать это можно будет и в последующие дни.

Вместе с тем руководитель Церковной погребальной службы указал, что в череде событий накануне и в день Радуницы ключевыми являются именно вечернее богослужение и Божественная литургия утром во вторник. "Помолиться о душе усопшего в храме на проскомидии, на панихиде гораздо важнее каких-либо традиций и атрибутов", - заметил он.