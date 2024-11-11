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В 2006 году сразу 5 человек стали Героями Беларуси - какие еще события произошли в тот год
События из новостных лент, кадры из телевизионных архивов, эпизоды из первых газетных полос аккумулируем в проекте "Время выбрало нас".
Вспоминаем 2006 год. В Беларуси он был Годом матери. Высший Госсовет Союзного государства решил, что граждане Беларуси и России равны в правах. И впервые за всю историю страны сразу пять человек стали Героями Беларуси. Большой театр закрыли на большую реконструкцию. Какие еще события вошли в историю?
Новая серия проекта "Время выбрало нас". Год 2006 16 декабря после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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