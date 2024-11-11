События из новостных лент, кадры из телевизионных архивов, эпизоды из первых газетных полос аккумулируем в проекте "Время выбрало нас".

Вспоминаем 2006 год. В Беларуси он был Годом матери. Высший Госсовет Союзного государства решил, что граждане Беларуси и России равны в правах. И впервые за всю историю страны сразу пять человек стали Героями Беларуси. Большой театр закрыли на большую реконструкцию. Какие еще события вошли в историю?