Наградами в 7 номинациях отметили победителей конкурса "Женщина года - 2024" в Несвиже

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Женщина в современном мире не только мать, жена, это еще и профессионал своего дела. Об этом сегодня заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед церемонией чествования победителей конкурса "Женщина года - 2024" в Несвиже.

Город стал центром концентрации таланта и красоты: 62 женщины - от многодетных мам до руководителей предприятий и педагогов – доказали свой высокий профессионализм. "Сердце отдаю людям", "Материнская слава", "Активная гражданская позиция" - всего 7 номинаций, в которых награждали наших лучших белорусок. Такая прекрасная традиция чествования уже проводится в 17-й раз.

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Алла Добриянец, директор санатория "Солнечный": "Это такой образ жизни, такой посыл, который ты получил от своих предков, от тех людей, которые рядом с тобой, от тех, кто действительно нуждается в твоей помощи. Ты всем сердцем это чувствуешь, готов отдать это сердце всем, особенно детям".

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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "На женщине держится очень много, на ее хрупких плечах и дом, и семья, и работа, и решение тех задач, которые сегодня необходимо решать в современном обществе. А это, конечно, прежде всего, воспитание подрастающего поколения, это забота о ближних, это милосердие и сострадание, это волонтерское движение. И мы очень рады тому, что такая мощная общественная организация, как Белорусский союз женщин, сегодня перерастает в количестве, это 186 тысяч уже единомышленниц, которые живут одними целями, одними задачами, стоящими перед нашей страной и перед нашим обществом".

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Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Женщина очень важна во всех отраслях, будь то политика, будь то экономика. У нас 54 % населения - это женщины. Поэтому, конечно, очень важно учитывать интересы женщин и смотреть их глазами на вещи, которые происходят и в экономике, и в любой другой сфере в нашей стране".