В агрогородке Лошница после модернизации открылась обновленная амбулатория
В агрогородке Лошница Борисовского района после модернизации открылась амбулатория. Чуть более полугода медицинский объект был на капитальном ремонте. Обновления коснулись многого - от крыши и инженерных коммуникаций до мебели и медицинского оборудования.
Всего на преображение было направлено около миллиона рублей. В плюс к оптимизации работы - отдельный вход для пациентов с острыми респираторными заболеваниями. В перспективе здесь возобновит работу рентген-кабинет.
Светлана Отливанчик, заведующая Лошницкой участковой больницей:
"Особенность Лошницкой участковой больницы заключается в том, что амбулатория и терапевтический стационар расположены на одной территории. Это обеспечивает высокую преемственность в лечении пациентов. Врачи амбулаторного звена также оказывают помощь в стационаре во время ночных дежурств, в выходные и праздничные дни. Таким образом, в нашей больнице медицинская помощь доступна в круглосуточном режиме".
Амбулатория рассчитана на 140 посещений в день. К слову, Лошница - крупнейший агрогородок Минской области. Участковая больница, в состав которой входят стационар на 50 мест и амбулатории для детей и взрослых, обслуживает более 8,5 тыс. человек.