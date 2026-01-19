В агрогородке Лошница после модернизации открылась обновленная амбулатория

В агрогородке Лошница Борисовского района после модернизации открылась амбулатория. Чуть более полугода медицинский объект был на капитальном ремонте. Обновления коснулись многого - от крыши и инженерных коммуникаций до мебели и медицинского оборудования.

Всего на преображение было направлено около миллиона рублей. В плюс к оптимизации работы - отдельный вход для пациентов с острыми респираторными заболеваниями. В перспективе здесь возобновит работу рентген-кабинет.

Светлана Отливанчик, заведующая Лошницкой участковой больницей:

"Особенность Лошницкой участковой больницы заключается в том, что амбулатория и терапевтический стационар расположены на одной территории. Это обеспечивает высокую преемственность в лечении пациентов. Врачи амбулаторного звена также оказывают помощь в стационаре во время ночных дежурств, в выходные и праздничные дни. Таким образом, в нашей больнице медицинская помощь доступна в круглосуточном режиме".