В Азербайджане намерены ограничить доступ детей к соцсетям

В Азербайджане намерены ввести возрастное ограничение при регистрации детей в социальных сетях. Это отражено в распоряжении президента страны Ильхама Алиева о мерах по защите детей от вредоносного контента и влияния в цифровой среде, пишет БЕЛТА.

В соответствии с распоряжением азербайджанского лидера, Кабмин республики будет привлекать соответствующие государственные органы, научные учреждения и организации, специалистов, а также институты гражданского общества для подготовки проектов нормативных правовых актов, которые будут касаться защиты детей от вредоносного контента и влияний в социальных сетях. В частности, они будут предполагать введение возрастного ограничения при регистрации детей в социальных сетях.