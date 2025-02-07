В Беларусь приезжал ради воздуха - айтишник сравнил Барселону и Минск

Барселона по сравнению с Минском грязный город в плане экологии. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился Денис Маркин, IT-специалист, вернувшийся в Беларусь через комиссию по возвращению уехавших граждан.

"Если посмотреть на карту, то Барселона не зеленая зона, а оранжевая, потому что там есть порт. Очень плохой запах. Поэтому я приезжал в Беларусь, казалось, ради воздуха. Это на самом деле важно, мало кто об этом говорит", - отметил он.

В Беларусь мужчина решил вернуться, потому что чувствует себя здесь более уверенным и привык к белорусскому менталитету. "Когда вернулись, то сына за два дня в школу назад взяли. Здесь нет такой бюрократии, как там. Если праздники, они уезжают и два месяца будут что-то решать. Тут все очень быстро. Другой менталитет. В Беларуси есть всякие возможности: взять машину, квартиру в ипотеку проще", - считает он.

Денис Маркин:

"В Беларуси я себя чувствую намного комфортнее и безопаснее. И по поводу детей там такие законы, что ребенок до 12 лет не может гулять один. Нет детских площадок. В Минске сын с 7 лет один выходит во двор и сам ходит по району, в магазин. Там такое запрещено. И получается, что он все лето, находясь в Испании, провел в квартире".