3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
В Беларусбанке пояснили, какие операции будут доступны во время масштабных технических работ
Важная новость для клиентов Беларусбанка: с 22 по 29 декабря банк будет проводить масштабное обновление программного обеспечения.
Оплачивать покупки, совершать коммунальные платежи в ЕРИП, снимать наличные, просматривать баланс и переводить деньги с карты на карту клиенты смогут в обычном режиме. Исключением станут 27 и 28 декабря с часу ночи до 10 утра - в этот временной интервал операции будут недоступны, поэтому о совершении платежей и снятии наличных стоит позаботиться заранее.
Светлана Кожекина, зампредседателя правления Беларусбанка: "Начиная с 24-го числа, будут ограничены следующие сервисы и операции Беларусьбанка: оформление карточек, их заказ и получение, операции по текущим и вкладным счетам (открытие счетов, их пополнение и т. д.). Начиная с 17:30 24-го числа до 29-го числа будет недоступно погашение кредитов".
Вкладчикам, у которых срок возврата депозитов приходится на период с 25 по 28 декабря, будет выплачен доход, в том числе за дополнительные дни хранения средств в банке. При необходимости можно также получить свой вклад, который заканчивается именно с 25 по 28 декабря, досрочно - без пересчета процентов.