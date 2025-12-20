В Беларусбанке пояснили, какие операции будут доступны во время масштабных технических работ

Важная новость для клиентов Беларусбанка: с 22 по 29 декабря банк будет проводить масштабное обновление программного обеспечения.

Оплачивать покупки, совершать коммунальные платежи в ЕРИП, снимать наличные, просматривать баланс и переводить деньги с карты на карту клиенты смогут в обычном режиме. Исключением станут 27 и 28 декабря с часу ночи до 10 утра - в этот временной интервал операции будут недоступны, поэтому о совершении платежей и снятии наличных стоит позаботиться заранее.

Светлана Кожекина, зампредседателя правления Беларусбанка: "Начиная с 24-го числа, будут ограничены следующие сервисы и операции Беларусьбанка: оформление карточек, их заказ и получение, операции по текущим и вкладным счетам (открытие счетов, их пополнение и т. д.). Начиная с 17:30 24-го числа до 29-го числа будет недоступно погашение кредитов".