В Беларуси 18 марта отмечается день внутренних войск

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Профессиональный праздник 18 марта отмечают во внутренних войсках Беларуси. Поздравления военнослужащим и ветеранам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Спектр задач военнослужащих внутренних войск МВД весьма широк: обеспечение общественной безопасности, патрульно-постовая служба, охрана колоний, надзор и конвоирование, участие в розыске, охрана особо важных гособъектов, разминирование.

И как отметил министр внутренних дел, подразделения никогда не работают по старинке. Здесь перенимают опыт других стран и стараются внедрять все новое и передовое: от технического оснащения до опыта военных операций.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"За прошедший год за эти успешно выполненные задачи военнослужащие офицеры внутренних войск удостоены серьезных государственных наград. 114 офицеров получили воинские звания досрочно, 129 удостоены наград, подписанных главой государства, 580 военнослужащих у нас поощрены правами министра внутренних дел и 63 наших добровольца поощрены правами государственного секретаря Совета Безопасности. Все задачи выполнены успешно, внутренние войска развиваются по всем направлениям".