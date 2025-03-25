В Беларуси дали старт четвертому сезону интеллектуально-правовой игры "Сила закона: мы и право"

Четвертый сезон интеллектуально-правовой игры "Сила закона: мы и право" начался в Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на слова официального представителя ЦК БРСМ Ольги Кандыбо.

"Мы приглашаем к участию в игре команды из 5 человек из числа учащихся 2-4-х курсов средних специальных учебных заведений, не являющихся учащимися юридических специальностей, и студентов 2-4-х курсов учреждений высшего образования, не являющихся студентами юридических факультетов. В данный момент стартовал прием заявок, их необходимо направить на электронную почту областных (Минского городского) комитетов БРСМ в срок по 2 апреля 2025 года", - рассказала Ольга Кандыбо.

Задания сформированы по темам: государственное устройство и власть; суверенитет; правовые основы государства (нормативные правовые акты); история права; основные документы о правах ребенка и гражданина; права и обязанности; ответственность за правонарушения; общественные молодежные объединения; молодежная политика; трудоустройство; гражданское законодательство; семейные отношения; образование; международные организации по защите детства и иные.

"Интеллектуально-правовая игра традиционно проводится в несколько туров. Первым этапом является отбор на областном (Минском городском) уровне. Во второй этап, республиканский финал, допускаются победители - по одной команде средних специальных учреждений образования от каждой области и г. Минска, а также по одной команде учреждений высшего образования от каждой области и г. Минска (за исключением Минской области)", - отметила Ольга Кандыбо.

По ее словам, первый тур игры пройдет в единый день - 3 апреля 2025 года. Финал запланирован на 10 апреля 2025 года.