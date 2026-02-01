В Беларуси диких копытных подкармливают в сильные морозы

В сильные морозы лесники и охотники Минской области доставляют корм для диких копытных. Лоси и олени часто не могут найти себе еду под толстым слоем снега. Последствием этого может стать резкое снижение популяции.

Лесные столовые

Скорая помощь в условиях сильных морозов для диких животных. Сотрудники лесных хозяйств Минской области и всей страны сейчас активно занимаются поддержкой диких копытных на подкормочных площадках прямо в лесных массивах. Сюда подвозят овощи, зерно и сено. Все для того, чтобы для животных было необходимое количество корма, ведь сейчас найти естественным образом пищу под таким большим слоем снега им максимально сложно.

Павел Садовский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Воложинского лесхоза:

"Подкормка производится постоянно по мере потребления кормов. Наибольшей популярностью пользуются концентрированные корма: зерно, зерносмеси различные, которые потребляют и олени, и косули, и зайцы даже подходят к кормушкам. Грубые корма в большей степени востребованы косулями. Им больше нравится сено. Веники, которые мы заготовили, на подкормочных площадках в основном мы выкладываем для косуль и зайцев".

"Соль является связующим звеном в рационе диких животных. Самкам она необходима для развития эмбрионов, а самцам соль необходима для развития рогов. У косуль, лосей уже рога начинают развиваться, и для них соль необходима. Звери концентрируются в основном в месте расположения этих солонцов", - рассказал егерь Воложинского лесхоза Станислав Скадорва.

Александр Жданко, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"С целью минимизации нерациональных потерь, а также недопущения снижения численности охотничьих видов животных лесоохотничьими хозяйствами на сегодняшний день заготовлены и выкладываются в достаточном количестве корма. На данный момент функционирует порядка 400 подкормочных площадок-кормушек. При необходимости также в местах концентрации копытных животных организуются подкормочные точки. Согласно данным 2025 года, численность копытных по республике достигла исторического максимума".

Также на страже сбалансированного рациона обитателей лесов и представители Белорусского общества охотников и рыболовов. Подкормку проводят на территории своих угодий.

Евгений Дрозд, ведущий охотовед Дзержинского охотхозяйства:

"Слишком большой покров снега. Животным негде добыть пищу и очень сложно достать ее из-под снежного покрова. Для этого у нас ведется работа по их кормлению. Цель - сохранить популяцию и держать ее непосредственно в охотхозяйстве. Мы производим выкладку сахарной свеклы, зерновых, а также сена для того, чтобы звери питались в это морозное время".