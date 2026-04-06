В Беларуси до 2027 года появится единая система бронирования мест и продажи билетов на автоперевозки

Единая система бронирования мест и продажи билетов на автоперевозки появится до июля 2027 года в Беларуси. Она объединит электронные сервисы и упростит алгоритм: пассажиры будут получать актуальную информацию о расписании движения автобусов, а также смогут выбирать оптимальный маршрут поездки. Система будет работать на базе цифровой платформы "Умный город".

Юрий Супранович, директор ГП "Столичный транспорт и связь":

"В настоящее время существует порядка 30 таких платформ, они разрозненные. Поэтому мы предлагали создать такую платформу, которая будет единым ядром, приложением, которое будет удобно для восприятия. Предусматривается кол-центр, который будет работать 7 дней в неделю".