В Беларуси фактов утечек персональных данных за последние три года стало меньше

В Беларуси за последние три года фактов утечек личной информации стало меньше благодаря как минимум трем составляющим: во-первых, в стране эффективно работает закон о защите персональных данных, принятый в 2021 году, организации и компании стали использовать системы защиты, и довольно успешно и, конечно, правовая грамотность белорусов значительно повысилась. Жалоб в национальный центр за прошлый год стало больше на 10 с половиной процентов.

Ольга Шибко, замначальника управления Национального центра защиты персональных данных Беларуси: "Сегодня Беларусь находится на втором месте по количеству кибератак, осуществляемых на госсектор, предприятия, организации. И, конечно же, крайне важно, чтобы в этих организациях работали квалифицированные специалисты, которые отвечают за обеспечение информационной безопасности и за защиту собираемых, обрабатываемых персональных данных. И здесь ключевая задача центра, в том числе, помощь операторам, белорусским организациям в подготовке этих кадров. В наших стенах уже не первый год проходит и реализуется программа повышения квалификации по технической и криптографической защите информации, по технической защите госсекретов и по защите персональных данных".