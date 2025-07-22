В Беларуси на 22 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Грозы, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Кроме того, синоптики прогнозируют жару. В Гомельской области на большей части - до плюс 30.