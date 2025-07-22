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В Беларуси на 22 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Автор:Редакция news.by
В Беларуси на 22 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Грозы, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду.
Кроме того, синоптики прогнозируют жару. В Гомельской области на большей части - до плюс 30.
МЧС напоминает водителям и пешеходам о предельной внимательности на дорогах: в сложных погодных условиях снижается видимость на дорогах, затрудняется движение транспорта.