В Беларуси подростковая преступность идет на спад

В Беларуси уровень преступности несовершеннолетних за последние 18 лет достиг исторического минимума.

Так, по сравнению с 2007 годом подростковая преступность сократилась в 6 раз. Сегодня она составляет всего 2,5 % от общего числа преступлений. Реже дети становятся и потерпевшими, число таких случаев снизилось на 9 %.

Оксана Кирейчик, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Однако остается актуальной проблема вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений в сети Интернет. В 2025 году такие преступления совершил каждый девятый подросток. Это в основном вымогательство, мошенничество, заведомо ложное сообщение об опасности, хищение путем модификации компьютерной информации. В частности, в 4 раза увеличилось количество заведомо ложных сообщений об опасности. Основным мотивом таких действий является месть другим лицам, в основном одноклассникам, одногруппникам, знакомым за какие-то конфликтные ситуации".