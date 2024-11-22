В Беларуси продолжается обсуждение Кодекса о здравоохранении

Продолжается работа межведомственной группы по разработке единого Кодекса о здравоохранении. Он объединит в себе десятки нормативных правовых актов и обеспечит защиту прав как пациентов, так и врачей. Подробности в нашем следующем сюжете.

Вопросы нормотворчества в системе здравоохранения выходят на новый уровень. В Год благоустройства страны очень важно навести порядок в той сфере, которой страна славится в пределах своих рубежей и далеко за ними. Проект Кодекса о здравоохранении устраняет противоречия в законодательных актах в области фармацевтики, доступности медицинских услуг, донорстве крови, а также пробелы, дублирования, устаревшие нормы.

Андрей Мательский, директор Национального центра законодательства и правовой информации Беларуси:

"В целом мы видим позитивное отношение граждан к кодификации законодательства в сфере здравоохранения. Люди пишут о том, что хорошо, что в одном документе будут все основные базовые положения. Это сделает документ более понятным, и ориентироваться в этом массиве нормативных положений будет гражданам легче, потому что было 8 законов, а будет один кодекс".

По его словам, положительно восприняты гражданами новации, которые предусмотрены в проекте. "В частности, отмечаются нормы о передвижных аптечных комплексах и о передвижных медицинских комплексах, благодаря которым медицинская помощь будет более доступна, особенно для жителей села", - отметил Андрей Мательский.

Получение медпомощи вне места жительства

Также урегулированы вопросы временного закрепления граждан вне места жительства для получения медпомощи в амбулаторных условиях. Отдельная статья посвящена материально-техническому обеспечению госорганизаций здравоохранения. Важной новацией стал также запрет на реализацию лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет.

Наталья Чайковская, врач-офтальмолог:

"Основными положениями, которые там будут отражены, является запрет на реализацию медикаментов детям до 14 лет. Считаю, что это очень важно. Также изменения в диспансеризации. Например, проходить диспансерный учет можно будет не только в поликлинике по месту прописки, но и по месту проживания. Также будет введена система централизованного здравоохранения, что упростит поиск информации по различным пациентам в сети".

Врач отметила, что есть спорные моменты, поэтому проект вынесен на общественное обсуждение, чтобы все вместе пришли к какому-то общему знаменателю и консенсусу.

Проект Кодекса разрабатывается межведомственной рабочей группой, созданной при Министерстве здравоохранения, а также набирает тысячи комментариев в народном обсуждении на Правовом форуме Беларуси. К нему присоединяются и молодые парламентарии.