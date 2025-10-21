В Беларуси с 2026 года вводится обязательная маркировка ювелирных изделий средствами идентификации

В целях обеспечения законности оборота таких изделий с 1 января 2026 года будет производиться их обязательная маркировка с помощью средств идентификации.

В соответствии с указом маркировка будет осуществляться при изготовлении ювелирных и других изделий (за исключением индивидуальных заказов), ввозе их на территорию Беларуси для реализации, вывозе в страны, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации. Определены также перечень ювелирных изделий, обращение которых допускается без маркировки, и способы маркировки.