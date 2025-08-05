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В Беларуси скорректирован порядок допуска к педагогической деятельности в сфере физкультуры и спорта
В Республике Беларусь обновили порядок допуска к педагогической деятельности в сфере физкультуры и спорта. Соответствующее постановление Министерства спорта и туризма от 18 июля № 25 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.
Утверждена инструкция, которой установлены порядок, условия и особенности допуска, а также особенности организации и условия прохождения специальной подготовки. Определены случаи, когда к такой деятельности допускаются лица без среднего специального или высшего образования в сфере физической культуры и спорта.
Постановление Министерства спорта и туризма от 16 февраля 2007 года №3 "О допуске к педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта" признается утратившим силу.
Правовой акт принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте".
Постановление вступает в силу с 6 августа 2025 года.