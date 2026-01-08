В Беларуси созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания каждого человека, поэтому растет число иностранцев, которые выбирают нашу страну местом для спокойной жизни.

В Совете Республики под руководством Натальи Кочановой состоялось заседание экспертного совета. На нем рассмотрели дополнительные меры для отдельной категории иностранцев, которые претендуют на получение белорусского гражданства.

Беларусь всегда открыта для зарубежных гостей. В 2025 году отмечен значительный прирост количества иностранцев, посетивших нашу страну в рамках безвизового режима, который по решению Президента для граждан 38 европейских государств продлен еще на год.