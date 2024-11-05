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Общество
В Беларуси установили ограничения стоимости платных приемов врачей-специалистов
Недавно
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Все
Президент Беларуси о финансировании науки: Будет результат - бесплатно работать никто не будет
Недавно
Президент Беларуси отметил колоссальную недоработку правительства в сопровождении научной сферы
Недавно
Лукашенко: С такой наукой, как у нас, мы не ускоримся и успехов не добьемся
1 час назад
Главным редактором Издательского дома "Звязда" назначена Ольга Ануфриева
21 час назад
Политика
Все
МИД Беларуси выразил поддержку Сирии по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы
24 часа назад
Кочанова пригласила коллег из МПА СНГ принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси
02.12.2024
10:54
Беларусь и Россия предложили вариант документа Евразийской хартии многообразия
02.12.2024
10:09
Крупнейшие провалы британских политиков - 2 декабря в "Понятной политике"
30.11.2024
15:58
МИД Беларуси поддержал усилия палестинского народа по построению независимого государства
29.11.2024
20:12
Общество
Все
Байден помиловал сына - американская мечта о равенстве разлетелась как карточный домик
Недавно
В Беларуси установили ограничения стоимости платных приемов врачей-специалистов
Недавно
Удар по "Дружбе" - случайность или диверсия?
1 час назад
НАТО бомбит Белград, трагедия на Немиге, первая перепись населения - год 1999-й в эфире 3 декабря
2 часа назад
Экономика
Все
ВТБ (Беларусь) расширяет сеть партнеров карты рассрочки
3 часа назад
Почти 40 млрд белорусских рублей заработал Минск на экспорте товаров и услуг
02.12.2024
07:26
В Беларуси сделают ставку на сады высочайшего класса и лежкие сорта яблок
01.12.2024
22:31
Без перехода на высокие технологии обеспечивать рост в АПК будет сложно - Головченко
01.12.2024
22:18
Попытки изоляции Беларуси, выдавливания с мировых рынков провалились - Головченко
01.12.2024
22:08
В мире
Все
Ремонт от партии, протеже-насильник, "винные пятницы" в ковид - какие скандалы прославили Джонсона
13 часов назад
В Румынии утвердили итоги первого тура выборов президента
2 часа назад
Два опасных астероида приближаются к Земле - Newsweek
2 часа назад
Трамп пообещал "ад" на Ближнем Востоке, если заложников в Газе не освободят до его инаугурации
2 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
В Витебске задержан закладчик. Изъято 500 г особо опасного психотропного вещества
2 часа назад
Наркоимперия "Гидра" пала: основателя приговорили к пожизненному сроку
4 часа назад
В Минске водитель такси потерял сознание - запись с камеры видеонаблюдения
4 часа назад
Ценные кадры. Минчанин отправил подруге интимные фото и стал жертвой шантажа
4 часа назад
Кругозор
Все
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
16 часов назад
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
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08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
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Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
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