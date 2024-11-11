В Беларуси утверждено положение о координационных советах по госзащите детей. Это следует из постановления Совета Министров от 24 декабря 2024 года №1004, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положением определяется порядок создания координационных советов, осуществляющих координацию действий структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций по государственной защите детей. Координационные советы создаются решениями областных и Минского городского исполнительных комитетов.



В их состав включаются председатель, заместитель председателя, секретарь, члены координационного совета из числа руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций, осуществляющих защиту прав и законных интересов ребенка, а также представителей общественных объединений (с их согласия) для рассмотрения вопросов, связанных с организацией взаимодействия и координацией действий госорганов и иных организаций по госзащите детей, разработки мероприятий, направленных на совершенствование этой деятельности.

Персональные составы координационных советов утверждаются распоряжениями председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Председателем координационного совета, как правило, является зампред местного исполнительного и распорядительного органа. Положением обозначены функции участников координационного совета.

Для реализации возложенных задач координационные советы имеют право: запрашивать у госорганов и иных организаций информацию по вопросам государственной защиты детей и о выполнении ими решений координационного совета, а также иные материалы, необходимые для деятельности координационных советов; заслушивать на заседаниях информацию госорганов и иных организаций по вопросам госзащиты детей, рассматривать проблемные вопросы взаимодействия заинтересованных госорганов и иных организаций и принимать решения по их урегулированию; принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию координационных советов, осуществлять контроль за их реализацией; реализовывать иные права в соответствии с законодательством.

Заседания координационных советов проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Решение координационного совета принимается открытым голосованием.

Обеспечение деятельности координационных советов осуществляется областными, Минским городским исполнительными комитетами.