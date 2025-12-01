3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Беларуси увеличилось число иностранных специалистов
Число трудовых мигрантов в Беларуси ощутимо увеличилось. Согласно данным Минтруда и соцзащиты, более половины всех иностранных работников в стране составляют граждане Туркменистана и Узбекистана.
При этом отмечается существенный рост числа трудовых мигрантов из Индии и Непала. В целях оптимизации процессов трудоустройства иностранцев, в Беларуси был обновлен перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в 2026 году.
Максим Флоринский, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"В перечень вошли профессии, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности - строительство, промышленность, здравоохранение и торговля. При трудоустройстве иностранного гражданина наниматель с ним обязан заключить трудовой договор, в котором, как и для граждан Беларуси, прописан размер заработной платы, сроки выплаты зарплаты, режим труда и отдыха. Но для иностранных граждан дополнительным условием должны быть прописаны медицинская страховка и условия проживания".
Статистика также демонстрирует, что среди приезжих преобладают мужчины, большинство из которых заняты на рабочих специальностях. Около 70 % иностранных работников сосредоточены в Минске и Минской области.