В Беларуси увеличилось число иностранных специалистов

Число трудовых мигрантов в Беларуси ощутимо увеличилось. Согласно данным Минтруда и соцзащиты, более половины всех иностранных работников в стране составляют граждане Туркменистана и Узбекистана.

При этом отмечается существенный рост числа трудовых мигрантов из Индии и Непала. В целях оптимизации процессов трудоустройства иностранцев, в Беларуси был обновлен перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в 2026 году.

Максим Флоринский, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"В перечень вошли профессии, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности - строительство, промышленность, здравоохранение и торговля. При трудоустройстве иностранного гражданина наниматель с ним обязан заключить трудовой договор, в котором, как и для граждан Беларуси, прописан размер заработной платы, сроки выплаты зарплаты, режим труда и отдыха. Но для иностранных граждан дополнительным условием должны быть прописаны медицинская страховка и условия проживания".

