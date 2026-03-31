В Беларуси в 2025 году совершено 18 тыс. мошеннических операций
Все операции, связанные с криптокошельками, с июля будут осуществляться только через одну банковскую карту пользователя. Об этом рассказал журналистам заместитель главы Национального банка Андрей Картун. Мера направлена на борьбу с интернет-мошенничеством.
31 марта в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по теме: "Состояние киберпреступности в сфере информационно-коммуникационных технологий". Специалисты обсудили противодействие преступлениям, совершаемым с использованием компьютерной техники, а также сделали криминологический прогноз ее динамики.
По информации Нацбанка, только в 2025 году было совершено 18000 мошеннических операций. Ущерб составил 50 млн рублей. Из этого числа банкирам удалось остановить 13 % подозрительных операций.
Сегодня в Беларуси работает эффективный алгоритм распознавания мошеннических операций, совершаемых через банки. Среди прочих мер "Антифрод-система", которая в автоматическом режиме определяет подозрительные операции и блокирует их. Планируется, что с 1 июля эта система будет работать во всех белорусских банках.