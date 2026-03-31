В Беларуси в 2025 году совершено 18 тыс. мошеннических операций

Все операции, связанные с криптокошельками, с июля будут осуществляться только через одну банковскую карту пользователя. Об этом рассказал журналистам заместитель главы Национального банка Андрей Картун. Мера направлена на борьбу с интернет-мошенничеством.

31 марта в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по теме: "Состояние киберпреступности в сфере информационно-коммуникационных технологий". Специалисты обсудили противодействие преступлениям, совершаемым с использованием компьютерной техники, а также сделали криминологический прогноз ее динамики.

По информации Нацбанка, только в 2025 году было совершено 18000 мошеннических операций. Ущерб составил 50 млн рублей. Из этого числа банкирам удалось остановить 13 % подозрительных операций.