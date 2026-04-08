В Беларуси в 2026 году оздоровят около 400 тыс. детей - государство выделило более 84 млн рублей

Фото: sb.by

В 2026 году на организацию детских летних оздоровительных кампаний в Беларуси предусмотрено более 84 млн белорусских рублей. Об этом сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай в "Актуальном интервью".

Ежегодно государство выделяет финансирование на организацию и проведение детских летних оздоровительных кампаний. "В этом году была выделена значительная сумма - более 84 млн белорусских рублей. В прошлом году это было 73 млн рублей. И можно с уверенностью сказать, что в этом году, как и в предыдущие годы, все желающие и нуждающиеся в этом дети будут охвачены полноценным отдыхом и оздоровлением в лагерях", - отметил Александр Цай.

В текущем году планируется оздоровить порядка 400 тыс. детей: около 240 тыс. в лагерях с дневным пребыванием и около 160 тыс. детей в лагерях с круглосуточным пребыванием. Александр Цай