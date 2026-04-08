3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В Беларуси в 2026 году оздоровят около 400 тыс. детей - государство выделило более 84 млн рублей
В 2026 году на организацию детских летних оздоровительных кампаний в Беларуси предусмотрено более 84 млн белорусских рублей. Об этом сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай в "Актуальном интервью".
Ежегодно государство выделяет финансирование на организацию и проведение детских летних оздоровительных кампаний. "В этом году была выделена значительная сумма - более 84 млн белорусских рублей. В прошлом году это было 73 млн рублей. И можно с уверенностью сказать, что в этом году, как и в предыдущие годы, все желающие и нуждающиеся в этом дети будут охвачены полноценным отдыхом и оздоровлением в лагерях", - отметил Александр Цай.
В текущем году планируется оздоровить порядка 400 тыс. детей: около 240 тыс. в лагерях с дневным пребыванием и около 160 тыс. детей в лагерях с круглосуточным пребыванием.
Особый спрос традиционно наблюдается на загородное оздоровление. "Больший спрос наблюдается на загородное оздоровление, потому что там дети получают наибольшую оздоровительную эффективность. И спрос на услуги загородных лагерей все выше и выше. Поэтому правительством и всеми заинтересованными госорганами ставится задача, чтобы стационарные загородные лагеря проводили не менее четырех смен, а наиболее востребованные - пять-шесть смен. И это позволяет охватить качественным загородным оздоровлением в условиях безопасного пребывания порядка 140 тыс. детей. Эту цифру в этом году даже, может, получится немножко превысить", - подчеркнул Александр Цай.