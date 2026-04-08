Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря вырастет не более чем на 6 %
Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря в 2026 году будет сформирована к середине апреля и увеличится в пределах макроэкономических показателей. Об этом сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай в "Актуальном интервью".
"Цены на оздоровление в лагере пока до конца не сформированы. Это будет сделано где-то к середине апреля. Но мы прогнозируем, что стоимость увеличится в пределах макроэкономических показателей - рост не будет превышать 6 %", - рассказал Александр Цай.
По его прогнозам, ориентировочная стоимость путевки составит:
- в загородном стационарном лагере - порядка 760 белорусских рублей (в прошлом году - 735 рублей);
- в лагере с дневным пребыванием - порядка 175 рублей.
Государство сохраняет высокий уровень удешевления путевок, чтобы сделать отдых доступным для большинства семей. "На сегодняшний день в целях повышения доступности летнего отдыха и здоровья для детей утверждены размеры удешевления стоимости путевок. Если говорить об основных типах, то в дневном лагере размер удешевления составит 127 рублей, это где-то 73 % стоимости путевки. То есть родителям совсем немного нужно будет доплатить. В загородном стационарном лагере размер удешевления составит 302 рубля, это где-то 40 % от стоимости путевки", - пояснил замдиректора центра.
"Также в целях повышения доступности дополнительно будет обеспечиваться доплата стоимости за счет средств местных бюджетов, профсоюзной организации, нанимателей", - добавил Александр Цай.