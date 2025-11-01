В Беларуси вступают в силу изменения, касающиеся призыва на воинскую службу бывших уклонистов

В разгар осеннего призыва в силу вступают законодательные поправки. Со 2 ноября бывшие уклонисты, которые добровольно выразили готовность отслужить, встали на воинский учет и явились на мероприятия по призыву, освобождаются от уголовной ответственности.



Как сообщает Минобороны, всего нынешней осенью на срочную военную службу призовут около 10 тысяч человек. Кроме того, для прохождения службы направят около 500 резервистов.