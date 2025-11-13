3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
В Беларуси запустили дистанционное репетиционное тестирование
Автор:Редакция news.by
Белорусские школьники могут бесплатно потренироваться перед экзаменами прямо из дома. РИКЗ запустил новый формат - дистанционное репетиционное тестирование. Это бесплатные онлайн-тесты, полностью похожие на настоящие задания ЦЭ и ЦТ.
Такая проверка знаний доступна не только будущим выпускникам, но и всем желающим - никакой регистрации для прохождения не нужно, все размещено в открытом доступе. После прохождения теста сразу появляется результат.
Пройти дистанционное репетиционное тестирование можно по 14 предметам. Задания по темам и сложности приближены к тем, которые будут на ЦЭ и ЦТ. Около 60 студентов привлекаются в качестве верификаторов для проверки заданий.