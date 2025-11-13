В Беларуси запустили дистанционное репетиционное тестирование

Белорусские школьники могут бесплатно потренироваться перед экзаменами прямо из дома. РИКЗ запустил новый формат - дистанционное репетиционное тестирование. Это бесплатные онлайн-тесты, полностью похожие на настоящие задания ЦЭ и ЦТ.

Такая проверка знаний доступна не только будущим выпускникам, но и всем желающим - никакой регистрации для прохождения не нужно, все размещено в открытом доступе. После прохождения теста сразу появляется результат.