В "БелГИЭ" рассказали о качестве сотовой связи в Беларуси и о планах на пятилетку

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30de6d42-9ae5-4d9f-940b-0c3575aa692c/conversions/0e678a6b-1583-4840-971c-57fa54d38d32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30de6d42-9ae5-4d9f-940b-0c3575aa692c/conversions/0e678a6b-1583-4840-971c-57fa54d38d32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30de6d42-9ae5-4d9f-940b-0c3575aa692c/conversions/0e678a6b-1583-4840-971c-57fa54d38d32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30de6d42-9ae5-4d9f-940b-0c3575aa692c/conversions/0e678a6b-1583-4840-971c-57fa54d38d32-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

В 2026 году предприятию "БелГИЭ" исполняется 30 лет. Одна из главных задач организации на современном этапе - оценка качества сотовой связи по всей стране. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, качество сотовой связи в Беларуси в целом можно назвать удовлетворительным, однако проблемы все же есть, и в основном они касаются сельской местности. "На отдельных территориях, в основном это в сельской местности, мы наблюдаем, что есть небольшие проблемы, в том числе и жалобы от абонентов это подтверждают", - отметил директор ГП "БелГИЭ" Сергей Боровский.

При этом он подчеркнул, что операторы активно работают над улучшением ситуации. Только за 2025 год построено и введено в эксплуатацию более 3,8 тыс. новых объектов сотовой связи. Ежедневные замеры, проводимые специалистами, подтверждают прогресс. "Мы выполняем ежедневные измерения за охватом и качеством услуг и в сравнении с 2024 годом видим значительный прогресс именно в качестве сотовой подвижной электросвязи", - заявил директор ГП "БелГИЭ".

Основной массив жалоб от абонентов касается качества передачи данных. Спрос на высокоскоростной интернет растет, и люди хотят, чтобы он работал одинаково хорошо и в городе, и за его пределами. "Спрос наших абонентов на передачу данных растет. Необходимо обеспечивать высокоскоростной интернет в сельских населенных пунктах, в садовых товариществах, поэтому больше всего у нас жалоб поступает оттуда. Однако когда идет большое скопление абонентов на территории, то идет перегрузка сети. Здесь мы рекомендуем переключаться на Wi-Fi", - пояснил Сергей Боровский.

Но даже в городских условиях бывают сбои. В качестве примера специалист привел микрорайон Новая Боровая под Минском, где активно ведется жилая застройка. "В Новой Боровой большое количество жителей, и операторы физически не успевают за тем спросом, который там создается. Но на эти жалобы мы выезжаем, оцениваем качество, оцениваем покрытие и сигнализируем операторам о необходимости дополнительного строительства базовых станций или же расширения каналов. На карте видно, что в проектировании строительства находится большой пул базовых станций, которые в течение года-полутора будут построены, введены в эксплуатацию, и ситуация с качеством связи здесь значительно улучшится", - констатировал директор ГП "БелГИЭ".