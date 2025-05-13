В Беловежской пуще создадут международный центр, на базе которого разместится научный отдел нацпарка

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В национальном парке "Беловежская пуща" намерены создать международный центр, на базе которого разместится научный отдел природоохранного учреждения. Планируется и увеличение штата ученых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Каменецкий районный исполнительный комитет.

В начале года на встрече с коллективом национального парка заместитель управляющего делами Президента Николай Рогащук проинформировал, что в 2025 году планируется начать строительство здания международного центра. В марте строительные работы стартовали.

"В двухэтажном здании будут созданы все условия для работы и научных исследований. На первом этаже центра разместятся холл и лаборатории, специализированные хранилища научных образцов и коллекций, - рассказывает руководитель научного отдела Вячеслав Кравчук. - Предусмотрены и морозильные камеры глубокой заморозки. На втором этаже будут расположены библиотека, конференц-зал и кабинеты научных сотрудников".

На данный момент в научном отделе национального парка числятся 16 сотрудников, включая трех лаборантов. В этом году ряды научных сотрудников пополнят пять молодых специалистов - ученых по ключевым направлениям, а в перспективе штат отдела планируется увеличить до 27 профессионалов.