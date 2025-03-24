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В Брестской крепости художники Беларуси представили выставку, посвященную 80-летию Победы
"Щемящая мелодия памяти" от творческого объединения "Традиция". Свою выставку в Брестской крепости представили художники Беларуси. Легендарная цитадель стала первой точкой в маршруте экспозиции. Посвящена она 80-летию Великой Победы.
Личные переживания, глубокое уважение, светлое будущее. Авторы показали свое видение войны и нелегкий путь к миру. Всего более 30 холстов. Подчеркнем, тема патриотизма всегда была главной в деятельности объединения "Традиция".
Наталья Шарангович, первый зампредседателя Белорусского союза художников:
"Ее дальнейший путь будет лежать, безусловно, в Минск. И многие из этих авторов будут представлены на большой выставке, посвященной Великой Победе. И часть этой выставки после окончания ее в Бресте уедет в Воронеж, потому что для нас важно, чтобы белорусское искусство, и эта щемящая нота искусства, живописи и памяти прозвучала и у наших братьев, у наших соседей в России".
Познакомиться с выставкой можно до 8 апреля. Расположена она в зале экспозиции "Музей войны - территория мира".