В Брестской крепости художники Беларуси представили выставку, посвященную 80-летию Победы

Личные переживания, глубокое уважение, светлое будущее. Авторы показали свое видение войны и нелегкий путь к миру. Всего более 30 холстов. Подчеркнем, тема патриотизма всегда была главной в деятельности объединения "Традиция".

"Ее дальнейший путь будет лежать, безусловно, в Минск. И многие из этих авторов будут представлены на большой выставке, посвященной Великой Победе. И часть этой выставки после окончания ее в Бресте уедет в Воронеж, потому что для нас важно, чтобы белорусское искусство, и эта щемящая нота искусства, живописи и памяти прозвучала и у наших братьев, у наших соседей в России".