Когда 55 лет назад был создан интернет, человечество вряд ли догадывалось, какие угрозы он принесет в будущем. Даркнет, пиратство, похищение информации, мошенничество и прочие злодеяния лишили людей сотен миллиардов, а иногда и жизней. Но сегодня с развитием искусственного интеллекта обман вскрыть все сложнее, а способы его применения становятся все более изощренными. Дипфейк - новая угроза человечеству, которая способна не только похитить деньги, но при желании менять правительства и начинать войны.

Двуликий Янус или Брахма и подумать не могли, что кто-то сможет обладать большим количество личин, чем они. Но времена древних божеств прошли, а искусство перевоплощаться приобрело новые формы - угрожающие и пугающие. Отличить правду от лжи в Сети с каждым днем становится все сложнее. Искусственный интеллект в руках недоброжелателей способен на многое. Молодая, но активно развивающаяся технология дипфейков обещает революцию в мире - во всех смыслах.

"Америка сейчас хочет помогать только Израилю. Это нехорошо! Мне нужно больше денег. Вы видели, сколько стоит кокаин на улице? Если вы пришлете мне денег, я превращу каждого украинца в еврея. Мы все будем евреями. Но нам нужны деньги всего немного - пару миллиардов", - говорит якобы Зеленский в созданном ИИ видеоролике.

Такие шуточные, пусть и правдивые, видео теперь не редкость. Люди зачастую просто хотят продемонстрировать свое чувство юмора, видение картины мира или будущего. Ну или чтобы побыть тем человеком, кем мечтал бы быть.

Новый политический инструмент

Но если одни ролики создаются, чтобы посмеяться, другие вполне серьезно влияют на общество. Маска чуть не обвинили во вмешательстве в американские выборы, когда тот опубликовал пародийное видео на Харрис.

"Я Камала Харрис - кандидат в президенты от демократов, потому что Джо Байден опозорился на дебатах. Спасибо, Джо, меня выбрали потому, что я являюсь воплощением высшего разнообразия. Я одновременно и женщина, и цветной человек. Если ты меня критикуешь, я говорю, что ты и сексист, и расист. Возможно, я ничего не смыслю в управлении страной, но это хорошо, если ты марионетка глубинного государства. Я провела четыре года под опекой главной марионетки глубинного государства, замечательного наставника Джо. Он научил меня правилу номер один - тщательно скрывай свою полную некомпетентность", - говорит ИИ в образе Камалы.

Влияют технологии искусственного интеллекта для синтеза человеческого изображения и на страны постсоветского пространства. Молдаване так "любят" президента диаспоры Санду, что не пожалели потрать на нее несколько часов для создания шедевра.

Добрая шутка с подтекстом

Подготовили цифровой сюрприз и для президента России. На "Итогах года - 2023" нейро-Путин спросил Путина о том, много ли у него двойников и какие опасности таит в себе искусственный интеллект.

Добрались технологии и до Беларуси. Неожиданно наш Президент заговорил на французском языке.

На такую шутку еще год назад Александр Лукашенко не обиделся, но предупредил: всех нас ждут непростые времена, связанные с высокими технологиями.

Тренировка перед выборами-2025

В ноябре 2024-го в соцсетях начало распространятся видео, на котором глава Наровлянского райисполкома Владимир Антоненко заявляет о введении с 23 ноября комендантского часа на вверенной ему территории. И многие поверили.