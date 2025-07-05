Испания в огне. Сильнейшие лесные пожары добрались до пригородов Барселоны. Пылает Матадепера - населенный пункт всего в 30 км от столицы. Испанские спасатели бессильны.

В Каталонии вот уже неделю аномальная жара - +46, а 6 июля, по прогнозам, столбик термометра поднимется выше 50. Пламя распространилось почти на 40 км и движется со скоростью около 30 км/ч. Четыре человека погибли. Несколько населенных пунктов эвакуировали полностью. А это более 14 тыс. человек.