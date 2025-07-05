Минск в кино - стиль, романтика, восстановление столицы после войны

Белорусская столица, которую освободили 3 июля 44-го, на протяжении 81-го года становилась местом реализации своего таланта многих художников, в том числе и киноиндустрии.

Особенно стремительное восстановление города после руин страшной войны вдохновляло как строителей архитектурного облика Минска в 40-е - 50-е, так и режиссеров, которые свои картины снимали в антураже проспектов и улиц столицы белорусской республики.

И благодаря им мы спустя время можем насладиться кадрами города, который продолжает сохранять свою уникальность.

71 год назад на экраны вышел документальный фильм "Новый Минск", снятый киностудией "Беларусьфильм". Он цветной, что уже обращает на себя внимание. Запечатлен и процесс восстановления Минска, скажем так, первой очереди. Что-то уже построено. Где-то идет строительство. Но все места совершенно узнаваемы.

Люди и их эмоции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c9c83f-be5c-439a-a0c7-92338f4266c7/conversions/97358685-57a9-4e7b-8429-1bbfc1b77e2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c9c83f-be5c-439a-a0c7-92338f4266c7/conversions/97358685-57a9-4e7b-8429-1bbfc1b77e2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c9c83f-be5c-439a-a0c7-92338f4266c7/conversions/97358685-57a9-4e7b-8429-1bbfc1b77e2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c9c83f-be5c-439a-a0c7-92338f4266c7/conversions/97358685-57a9-4e7b-8429-1bbfc1b77e2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Люди и их эмоции - вот что выделяет эту документальную картину. Минск как уютный город для жизни начал формироваться таким с первых дней после войны. Каждый горожанин чувствовал эту ответственность.

Благодаря кадру первомайской демонстрации можно увидеть, каким был Минск в конце 1950-х, на пороге эпохи "Оттепели". Художественный фильм киностудии "Беларусьфильм" "Любовью надо дорожить" - простая житейская история, которая вполне могла случиться в нашей столице в то время. Но символом "Оттепели" в Минске станет кинокартина "Любимая".

Режиссер Ричард Викторов особенно внимательно подошел к сценам, где вокруг героев улицы и узнаваемые места, и строения Минска. Режиссер будто погрузил героев в обстоятельства города. Главных героев три. В будущем известные советские и российские актеры Виталий Соломин и Александра Назарова, и наш Игорь Добролюбов, который снимет "Белые росы". Любовный треугольник, в котором искренность побеждает достаток.

Нина Разумовская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb824318-8076-4966-8454-8cce78592f95/conversions/317982a2-8322-41c4-bdb2-669fadab9dad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb824318-8076-4966-8454-8cce78592f95/conversions/317982a2-8322-41c4-bdb2-669fadab9dad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb824318-8076-4966-8454-8cce78592f95/conversions/317982a2-8322-41c4-bdb2-669fadab9dad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb824318-8076-4966-8454-8cce78592f95/conversions/317982a2-8322-41c4-bdb2-669fadab9dad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нина Разумовская, бывший ведущий специалист по архивным материалам киностудии "Беларусьфильм":

"Минск, он же как феникс. Восемь раз его просто с лица земли стирали. И восемь раз он возникал. Казалось, как мало времени после войны, и уже проспект практически стоял. Кинотеатры открывались".

В фильме "Любимая" не очевидно, но все же читается стиль горожан, желание добавить красок в рабочую жизнь. И это делать удается. Даже сейчас можно найти в Сети кадры столичной молодежи, которую называли стилягами. И спустя 43 года после выхода в прокат картины "Любимая" столичные стиляги станут главными героями другого фильма.

Российский режиссер Валерий Тодоровский выбрал для сцен фильма "Стиляги" центральные и не только улицы Минска.

В этой картине ХХІ века добавили эффектов и что-то дорисовали - например, в некоторых сценах сталинские московские высотки и московский Кремль. Но мы прекрасно читаем минскую архитектуру во многих кадрах.

Минск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd706dd7-e50a-45bd-8b2f-6ac3454d8904/conversions/42e4cf50-97c3-4020-a15a-5469e4c00499-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd706dd7-e50a-45bd-8b2f-6ac3454d8904/conversions/42e4cf50-97c3-4020-a15a-5469e4c00499-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd706dd7-e50a-45bd-8b2f-6ac3454d8904/conversions/42e4cf50-97c3-4020-a15a-5469e4c00499-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd706dd7-e50a-45bd-8b2f-6ac3454d8904/conversions/42e4cf50-97c3-4020-a15a-5469e4c00499-xl-___webp_1920.webp 1920w