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Аппетитные драники, шашлыки, мед, квас, конкурсы и песни - атмосфера дневных гуляний в Александрии
В Могилевской области в эти дни и традиционный праздник "Купалье". Фестиваль "Александрия собирает друзей" в 16-й раз гремит на живописном берегу Днепра! Праздник, без преувеличения, стал культурным брендом Беларуси.
Ключевые темы фестиваля 2025-го - 80-летие Великой Победы, единство народов Беларуси и России и традиционные ценности. Мероприятие все годы поддерживает Президент.
Друзья познаются в Александрии! И такое ощущение, что сегодня здесь была вся Беларусь! Гостей радовали километровые торговые ряды, фуд-корты с угощениями, конкурсы, много спорта, песен и танцев.
Не обманем, если скажем, что со входа люди шли на запах трапезы! В меню были аппетитные драники, шашлыки, солдатская каша, мед, квас и не только. Ну просто рай для гурманов!
Высший пилотаж показали и авиаторы! Парашютисты высадились с государственным флагом Беларуси. Александрия - это не о геополитике, скорее о толерантности и доброте.
Беларусь самобытная и узнаваемая именно благодаря людям и их труду. Это главное достояние, без таланта и творчества мы были бы не мы.
Наградили победителей проекта "Властелин села". Накануне состоялся финал. А еще было много интерактивов, дегустаций и мастер-классов по плетению венков!
И куда без торговли! Традиционный ажиотаж был вокруг павильона "Мерч Первого"!
В эти дни гостям Александрии открыл двери и класс, в котором учился будущий белорусский лидер.
Порадует гостей вечерний концерт, хедлайнером будет Григорий Лепс! Зажгут и белорусские звезды. Зафиналят фестиваль купальский костер и салют.
Наш менталитет уникальный, мы научились ценить мир! Умеем трудиться до мозолей на руках, И, несмотря на множество трудностей, продолжаем любить свою страну. И заявлять на весь мир: "Я - белорус и этим горжусь!"
Александрия собирает друзей