Аппетитные драники, шашлыки, мед, квас, конкурсы и песни - атмосфера дневных гуляний в Александрии

В Могилевской области в эти дни и традиционный праздник "Купалье". Фестиваль "Александрия собирает друзей" в 16-й раз гремит на живописном берегу Днепра! Праздник, без преувеличения, стал культурным брендом Беларуси.

Ключевые темы фестиваля 2025-го - 80-летие Великой Победы, единство народов Беларуси и России и традиционные ценности. Мероприятие все годы поддерживает Президент.

Друзья познаются в Александрии! И такое ощущение, что сегодня здесь была вся Беларусь! Гостей радовали километровые торговые ряды, фуд-корты с угощениями, конкурсы, много спорта, песен и танцев.

Не обманем, если скажем, что со входа люди шли на запах трапезы! В меню были аппетитные драники, шашлыки, солдатская каша, мед, квас и не только. Ну просто рай для гурманов!

Высший пилотаж показали и авиаторы! Парашютисты высадились с государственным флагом Беларуси. Александрия - это не о геополитике, скорее о толерантности и доброте.

Беларусь самобытная и узнаваемая именно благодаря людям и их труду. Это главное достояние, без таланта и творчества мы были бы не мы.

Наградили победителей проекта "Властелин села". Накануне состоялся финал. А еще было много интерактивов, дегустаций и мастер-классов по плетению венков!

И куда без торговли! Традиционный ажиотаж был вокруг павильона "Мерч Первого"!

В эти дни гостям Александрии открыл двери и класс, в котором учился будущий белорусский лидер.

Порадует гостей вечерний концерт, хедлайнером будет Григорий Лепс! Зажгут и белорусские звезды. Зафиналят фестиваль купальский костер и салют.