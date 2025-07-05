Сербия в ожидании новых беспорядков

Накануне протестующие начали тотальную блокаду Сербии. Демонстрации организовали сразу в нескольких городах, включая столицу. Активисты выходили на дороги, парализовывали движение транспорта, сооружали баррикады на центральных улицах Белграда.

Полиция задержала 107 человек за участие в несанкционированных акциях. Президент страны Александр Вучич предупреждает манифестантов: проявление насилия государство допустить не может.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Мы сейчас избегаем применения силы и хотим, чтобы у людей была свобода собраний и самовыражения. Однако насилие государство допустить не может, иначе это уже не государство. Поэтому, пожалуйста, подумайте еще раз".