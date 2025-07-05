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Сербия в ожидании новых беспорядков
Накануне протестующие начали тотальную блокаду Сербии. Демонстрации организовали сразу в нескольких городах, включая столицу. Активисты выходили на дороги, парализовывали движение транспорта, сооружали баррикады на центральных улицах Белграда.
Полиция задержала 107 человек за участие в несанкционированных акциях. Президент страны Александр Вучич предупреждает манифестантов: проявление насилия государство допустить не может.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Мы сейчас избегаем применения силы и хотим, чтобы у людей была свобода собраний и самовыражения. Однако насилие государство допустить не может, иначе это уже не государство. Поэтому, пожалуйста, подумайте еще раз".
Сербский лидер неоднократно заявлял, что протесты в стране поддерживаются из-за рубежа, чтобы оказать давление на Белград. Западные страны спонсируют оппозицию, в том числе и через различные некоммерческие организации. Так, на митингах работают сотрудники "Адвокатской конторы Сербии". Организация оказывает содействие протестующим и обещает помочь избежать ответственности за беспорядки. Наблюдатели отмечают: протесты в Сербии радикализуются. Неделю назад в результате ожесточенных столкновений ранения получили 48 правоохранителей. За участие в беспорядках были задержаны 77 граждан, 38 арестованы.