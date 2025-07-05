Израиль скрыл информацию о попадании ракет Ирана по пяти военным объектам

Израиль скрыл информацию о попадании Ирана по пяти военным объектам. В их числе - центр сбора разведданных и ключевая логистическая база. Это обнаружили журналисты Daily Telegraph, проанализировав спутниковые снимки.

Эксперты университета штата Орегон подтвердили: удары пришлись по северным, южным и центральным регионам страны. Всего же Иран атаковал более 40 израильских объектов инфраструктуры.