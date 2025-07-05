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Израиль скрыл информацию о попадании ракет Ирана по пяти военным объектам
Автор:Редакция news.by
Израиль скрыл информацию о попадании Ирана по пяти военным объектам. В их числе - центр сбора разведданных и ключевая логистическая база. Это обнаружили журналисты Daily Telegraph, проанализировав спутниковые снимки.
Эксперты университета штата Орегон подтвердили: удары пришлись по северным, южным и центральным регионам страны. Всего же Иран атаковал более 40 израильских объектов инфраструктуры.
В ЦАХАЛ отказались комментировать конкретные попадания, ограничились заявлением о "бесперебойной работе всех подразделений". Однако спутниковые данные свидетельствуют, что масштабы ущерба были значительно серьезнее, чем признавали израильские власти.